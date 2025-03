Mercedes-Fahrer rast vor Polizei davon, dann kracht es

Darmstadt - In Darmstadt sowie im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg hat sich am Sonntagmorgen ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die mit einem Unfall endete. Dabei wurde eine 56-jährige Frau verletzt.

Nach dem Unfall wurde der 52 Jahre alte Mercedes-Fahrer vorläufig festgenommen. © 5VISION.NEWS

Vermutlich war der Mann vor der Polizei geflüchtet, weil er keinen gültigen Führerschein besitzt und wohl auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Eine Sprecherin der Polizei schilderte den Vorfall. Demnach war einer Streife gegen 9 Uhr der schwarze Mercedes in der Kasinostraße in Darmstadt wegen eines Schadens an einem Kotflügel sowie an einem Reifen aufgefallen.

Daraufhin schalteten die Beamten das Blaulicht ihres Wagens ein und forderten den Mercedes-Fahrer per Signal zum Anhalten auf.

Dem kam der Mann allerdings nicht nach. Stattdessen beschleunigte er und raste über die Frankfurter Straße in Richtung Norden davon.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, zu der laut der Sprecherin auch ein Hubschrauber hinzugezogen wurde.