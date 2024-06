Fünf Jahre nach Kopfschuss-Mord an Walter Lübcke (†65): Große Gedenkfeier mit namhaften Gästen

Kassel - Vor fünf Jahren erschoss der Rechtsextremist Stephan E. (50) den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (†65). Am Sonntag wird seit 10.30 Uhr mit einer Gedenkfeier in der Kasseler Martinskirche an den CDU-Politiker erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) wird dabei als Ehrengast reden.