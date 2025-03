Häufigstes Delikt: Ladendiebstahl - So viele Senioren sitzen in Hessen im Gefängnis

Wiesbaden - In Hessens Justizvollzugsanstalten befinden sich mehr als 100 Straftäter im Alter von mehr als 65 Jahren. Nach Angaben des Innenministeriums waren zum Stichtag 19. März 118 Menschen ab 65 Jahren inhaftiert.

Der Anteil älterer Insassen (hier in der JVA Butzbach) ist vergleichsweise gering. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Anteil an älteren Straftätern ist allerdings vergleichsweise gering. In der polizeilichen Kriminalstatistik für Hessen wurden im Jahr 2024 10.682 Fälle registriert, bei denen die Tatverdächtigen zum Zeitpunkt der Tat älter als 64 Jahre waren. Im Jahr 2023 bewegte sich die Zahl der Fälle mit 10.474 Fällen auf einem etwas niedrigeren Niveau.



Im Vergleich: Insgesamt wurden in Hessen im vergangenen Jahr 388.226 Straftaten polizeilich erfasst. Das sind 9.286 (minus 2,3 Prozent) weniger Straftaten als im Jahr 2023.

Laut dem stellvertretenden Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, Sebastian Sobota, gibt es nicht die eine typische Tat, die ältere Menschen begehen. "Was es aber gibt, das sind Häufungen in bestimmten Deliktsfeldern."

Die häufigste Tat sei der Diebstahl und das gelte auch bei älteren Menschen, erklärte Sobota.