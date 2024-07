Nach brandgefährlicher Fahrradtour: Schwestern planen nächstes gewagtes Abenteuer

Hannah (23, l.) und Greta (22) Schröder aus Kassel wollen bis ins schwedische Linköpping reisen - ausschließlich per Anhalter. © Instagram/hannahandgreta

Die beiden Schwestern aus Kassel kündigten diese am gestrigen Montag auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account an. Demnach beabsichtigen die jungen Frauen, die sich mit ihren treuen Drahteseln Nulli und Priesemut durch den afrikanischen Dschungel, heftige Unwetter und die unzumutbarsten Gefilde schwangen, in die schwedische Stadt Linköpping zu reisen.

Doch weil das allein dem Naturell der beiden abenteuerlustigen Schwestern so gar nicht entsprechen würde, haben sie sich selbst eine ganz besondere Bedingung gestellt. Sie wollen ihr Ziel nämlich lediglich als Tramper, sprich per Anhalter, erreichen.

Erst rund vier Wochen vor dem nächsten Geschwister-Trip waren Hannah und Greta vorzeitig vor Erreichen ihres Ziels Südafrika in die deutsche Heimat zurückgekehrt. Während sie einige spannende neue Begegnungen machen durften und natürlich das Zusammensein mit den Liebsten durchaus genossen, packte sie aber bereits nach kürzester Zeit wieder die Reiselust.

Ihre Motivation dahinter verrieten sie ebenfalls in ihrem ausführlichen Instagram-Beitrag: "Es geht nicht ums Geld sparen...Uns macht dieses “nicht wissen, was morgen ist” so viel Spaß", schrieben sie unter anderem.