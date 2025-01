06.01.2025 16:06 Polizisten hegen Verdacht: Auf der Lkw-Waage zeigt sich das ganze Fiasko

In der Wetterau hat die Polizei einen Lastwagen vorübergehend aus dem Verkehr ziehen müssen, an dessen Ladung so überhaupt nichts den Regeln entsprach.

Von Marc Thomé

Wetteraukreis - Im hessischen Butzbach hat die Polizei am Vormittag des heutigen Montags einen Lastwagen mit einer beinahe rekordmäßigen Überladung vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Weder war die Ladung ausreichend gesichert noch gleichmäßig verteilt. Und dann zeigte die Waage auch noch eine Überladung von 80 Prozent an. © Polizeipräsidium Mittelhessen Hinzu kam auch noch, dass die Ladung nicht ausreichend gesichert und zudem ungleichmäßig auf der Ladefläche verteilt war. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war einer Streife der Verkehrsüberwachung der Lkw einer Gerüstbaufirma schon auf den ersten Blick aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten schnell die unzureichende Ladungssicherung fest. Hessen Rechtsextremismus in Hessen: So viele Waffen wurden sichergestellt Dann ging es ans Wiegen. Und hier zeigte die Fahrzeugwaage stolze 6300 Kilogramm an, das Maximalgewicht des Lasters darf aber nur 3500 Kilogramm betragen. Der Lastwagen war also mit 80 Prozent überladen! Natürlich wurde dem Fahrer die Weiterfahrt erst einmal untersagt. Das geladene Baugerüst musste auf andere Fahrzeuge umgeladen werden, ehe es zum Zielort transportiert werden konnte. Auf Fahrer und Halter kommen nun laut dem Sprecher Bußgelder und ein Punkt in Flensburg zu.

Titelfoto: Polizeipräsidium Mittelhessen