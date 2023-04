Schreckgestalten im Härtetest: Dieses Casting lässt einem das Blut in den Adern gefrieren

Die 18-jährige Hannah Diederich schlüpft in die Maske von Monster Frankenstein. "Ausgerechnet die Kleinste sucht sich die größte Maske aus", kommentiert Jurorin Petra Kämmerer.

Andreas Lorenz greift direkt nach der Freddy-Krueger-Maske, Protagonist des Horror-Klassikers "A Nightmare on Elm Street". Mit der Figur ist der 51-Jährige bestens vertraut - er erzählt, sich privat bereits ein aufwendiges Kostüm des Killers zugelegt zu haben.

Nach einer Begrüßung durch eine vierköpfige Jury folgen Lockerungsübungen im Kreis, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch an die für manche möglicherweise sozial unangenehme Situation des Castings heranführen. Endlich dürfen die Kandidaten sich dann eine der Monstermasken von der Fensterbank nehmen.

Im Herbst steigt hier mal wieder eine Halloween-Show mit Zombies, Vampiren und anderen gruseligen Kreaturen. Die Veranstalter planen eine weitere Show in der französischen Zitadelle von Bitsch. Dafür braucht es neue Darsteller, die den Besuchern einen Schreck einjagen sollen.

Das Casting ist bereits ein Vorgeschmack auf die Schauer, die die Besucher zur Geisterstunde erwarten werden. © DPA/Helmut Fricke

Bei der Halloween-Show wird sie dann wohl nicht als Frankenstein auftreten - dafür haben die Veranstalter im vergangenen Jahr einen über zwei Meter großen Darsteller gefunden.

Für die Kandidaten geht es mit einem Konditionstest weiter; sie sollen mehrere Runden in Maske über das Burggelände laufen. Für Klaustrophobiker ist das wohl eher nichts: "Ihr habt massiven Widerstand beim Atmen", kündigt ein Juror an.

Unter den Masken ist es heiß und die Sicht ist eingeschränkt. Eine gewisse Komik hat es dann durchaus, wenn als Monster maskierte Erwachsene in Zivilkleidung ihre Runden drehen.

Einigen Kandidaten macht die schlechte Sicht sichtlich zu schaffen - plötzlich kommt es zur Kollision zwischen Frankensteins Monster und einer hakennasigen Hexe. "Man sieht nichts. Ich kann nur durch den Mund gucken", sagt Petra Brückmann, die Frau hinter der Hexenmaske, anschließend.

Wenn es dann an die richtigen Shows geht, will die 49-Jährige dann lieber geschminkt, statt maskiert auftreten. Zurück im Burgrestaurant geht es an die letzte Aufgabe.