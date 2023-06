Vipen (†17) starb bei tragischem Unfall: Seine Freunde starten rührende Spendenaktion

Rotenburg an der Fulda - Nach dem tragischen Tod des 17 Jahre alten Vipen aus Rotenburg an der Fulda (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) im Nordosten Hessens haben seine Freunde nun einen Spendenaufruf gestartet.

"Um der Familie ein bisschen unter die Arme zu greifen und um der Familie unseren Beistand zu zeigen, starte ich bzw. wir als Freundesgruppe von Vipen diese Spendenaktion", so Niklas weiter.

Vipen war am frühen Morgen des vergangenen Donnerstags (15. Juni) bei einem Unfall im nahe Rotenburg gelegenen Bebra ums Leben gekommen, bei dem außerdem drei seiner Freunde schwer verletzt wurden.

Vipens drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens war vom Ort des Geschehens geflüchtet. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die genauen Umstände des Unfalls sind immer noch ungeklärt. Vipen hatte laut einem Sprecher der Polizei auf der Rückbank im mit insgesamt vier Personen besetzten Ford eines 18-jährigen Freundes gesessen, als es gegen 0.45 Uhr auf der B27 bei Bebra passierte.

Auf der Höhe der dortigen Kläranlage war es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Movano gekommen. Nach dem Crash hatte der Fahrer des Transporters seinen Wagen verlassen und war vom Unfallort verschwunden.

Noch in der Nacht war nach ihm gesucht worden - zunächst ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber war zum Einsatz gekommen.

Am nächsten Tag konnte der beim Crash unverletzt gebliebene Mann, ein 29-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, laut Polizei dann ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern derweil an.