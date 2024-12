Trauriger Notruf aus Pflegeheim: Gefahrenabwehr muss anrücken

Kalbach - Angesichts eines kurzfristigen Personalausfalls ist es in einem Altenpflegeheim im osthessischen Kalbach zu einem Gefahrenabwehr-Einsatz gekommen.

Ab einem gewissen Punkt ging es nicht mehr: Eine Mitarbeiterin des Pflegezentrums Kalbach musste die Gefahrenabwehr aufgrund von Personalmangels alarmieren. © Fuldamedia

Wie eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Pflege auf Anfrage mitteilte, habe der Ausfall von vier Pflegehilfskräften am Montag in der Einrichtung nach Darstellung der Geschäftsführerin nicht "vollumfänglich aufgefangen" werden können.

Eine Leasing-Fachkraft habe daraufhin die Leitstelle alarmiert und angegeben, dass sie die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr versorgen könne.

Ein Mitarbeiter der Gefahrenabwehr des Landkreises habe unter anderem auf dem Boden liegendes Essen vorgefunden sowie kaputtes Glas.

Nach Darstellung der Geschäftsführung sei die Versorgung der zum Zeitpunkt des Vorfalls anwesenden knapp 50 Bewohnerinnen und Bewohner "zu keiner Zeit in Gefahr gewesen", erklärte das Landesamt. Zuständig dafür seien am Montagabend zwei Pflegefachkräfte gewesen.

Noch vor dem Notruf habe ein Gespräch zwischen Pflegedienstleitung und Mitarbeitenden in der Einrichtung ergeben, dass "alles in Ordnung" sei. Die vollstationäre Altenpflegeeinrichtung ist laut Landesamt erst vor einem guten Jahr in Betrieb gegangen und verfügt über 88 Plätze.