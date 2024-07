Drama auf Spielplatz: Kind (6) auf Karussell schwer verletzt

Das Bein des Kindes verhakte sich in der Mitte des Karussells, dabei wurde wohl der Oberschenkel gebrochen. © Fuldamedia

Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, ereignete sich das Unglück auf einem Spielplatz im Hosenfelder Ortsteil Poppenrod (Landkreis Fulda). Gegen 17.30 Uhr wurden die zuständigen Einsatzkräfte über eine eingeklemmte Person informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein sechs Jahre alter Junge in einem Karussell auf dem Gelände in der Straße Am Hainwald verkeilt hatte. Scheinbar waren offene Schnürsenkel des Jungen daran schuld, dass er sich in der Mitte des Spielgerätes verhedderte.

Dabei wurde der Oberschenkel des Sechsjährigen gebrochen. Die Einsatzkräfte vor Ort sprachen von einer schweren Verletzung.

Nach der Erstversorgung der Sanitäter, die von rund 20 Feuerwehrleuten aus Poppenrod und Hosenfeld unterstützt wurden, kam der Junge mit dem Rettungshubschrauber Christoph 28 in eine Klinik in Fulda.