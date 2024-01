11.01.2024 18:59 Wechsel in der Politik: Er wird Finanzminister in Hessen

Personeller Umbruch in der Politik in Hessen: Kultusminister Alexander Lorz (58, CDU) wird Finanzminister in der kommenden schwarz-roten Koalition.

Wiesbaden - Der personelle Umbruch in Hessens Politik geht weiter: Kultusminister Alexander Lorz (58, CDU) wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Finanzminister. Der CDU-Politiker Alexander Lorz (58) ist aktuell noch Kultusminister in Hessen. Er soll in der kommenden schwarz-roten Koalition das Amt des Finanzministers übernehmen. © Bernd von Jutrczenka/dpa Hintergrund ist der Wechsel von Schwarz-Grün zu Schwarz-Rot am 18. Januar. Der 58 Jahre alte Jurist Lorz, der in der Landeshauptstadt Wiesbaden wohnt, ist seit rund einem Jahrzehnt Kultusminister. An der Spitze des Finanzressorts will er den 64 Jahre alten Minister Michael Boddenberg (64, CDU) ablösen, der das Kabinett beim Regierungswechsel verlässt. Eine weitere Neuigkeit gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei Justizminister Roman Poseck (53): Er wird Innenminister und löst Peter Beuth (56) - beide CDU - ab. Hessen Friedlicher Verlauf der Bauernproteste in Wiesbaden, Polizei stellt ein Plakat sicher Der 53-jährige Poseck war vor seinem Eintritt 2022 ins Kabinett Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt und des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen. Wer neuer Kultusminister wird, ist noch nicht bekannt. Auch die Namen anderer künftiger Ressortchefs wollen CDU und SPD voraussichtlich erst Anfang nächster Woche mitteilen. Am 18. Januar will sich Ministerpräsident Boris Rhein (52, CDU) in der konstituierenden Sitzung des 21. hessischen Landtags wiederwählen lassen. Anschließend ist die Ernennung der Ministerinnen und Minister geplant. Kurz vor Weihnachten hatte bereits der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (64, CDU), seinen Abschied aus der Landesregierung angekündigt. Europaministerin Lucia Puttrich (62, CDU) hatte schon vor Längerem ihren geplanten Rückzug aus der aktiven Landespolitik mitgeteilt. Erstmeldung vom 11. Januar, 18.21 Uhr, aktualisiert am selben Tag um 18.59 Uhr.

