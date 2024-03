Zwischen Knochenjob und Euphorie: Darmstädter Friseurin schafft es zur New York Fashion Week

Darmstadt/New York - Friseurmeistern Katrin Ethner (41) aus dem hessischen Darmstadt war bei der "New York Fashion Week" im vergangenen Februar dabei. Von den gemachten Erfahrungen ist sie immer noch unglaublich beeindruckt.

Eine Woche lang arbeite die Darmstädter Friseurmeisterin Katrin Ethner (41) auf der "New York Fashion Week". © privat

Denn der Job als Hairstylistin bei einem der wichtigsten Mode-Events der Welt ist einerseits unbezahlte Knochenarbeit. Andererseits zeigt sich die Mutter von zwei kleinen Kindern im Interview mit "TAG24" hellauf begeistert und ist sich absolut sicher: Das war nicht das letzte Mal!

Über den Instagram-Account der Friseur-Community "Grenzenlos" wurde Katrin auf die Möglichkeit, auf der Fashion Week zu arbeiten, aufmerksam. 34 Friseurinnen und Friseure aus Deutschland konnten so nach New York. Ein Platz war noch frei, sie bewarb sich, am nächsten Tag kam die Zusage.

Einzige Voraussetzung: Katrin musste ein zweitägiges Boot Camp Anfang Januar unter Leitung von Creative Director Gary Baker absolvieren. "Da wird Dir sofort klar gemacht, Du kannst nicht mit Larifari da stehen", sagt sie.

Dann ging es ab in den "Big Apple" - auf eigene Kosten, denn Geld oder Spesen gab es nicht für die Friseure, dafür aber umso mehr Arbeit.