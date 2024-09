Dicke Rauchwolke über Greifswald: Warnung bei NINA

Greifswald - Am Dienstagmittag ist es in Greifswald zu einem Großbrand gekommen.

Die Rauchwolke war weithin über die Stadt sichtbar. © Webcam Dom St. Nikolai

Nach Angaben der Stadt Greifswald war an einer Baustelle in der Straße An den Wurthen/Hafenstraße ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Eine Einsatzkraft soll wegen der Hitze aufgrund von Erschöpfung vom Rettungsdienst gesichtet worden sein.

Demnach stand das Dach eines der im Bau befindlichen Blöcke direkt am Ryck in Flammen. Ein Sprecher der Greifswalder Feuerwehr teilte mit, dass an dem Rohbau auf einer Fläche von 20 mal 30 Quadratmetern die Dachpappe brannte.

Die Löscharbeiten erfolgten über zwei Drehleitern. Außerdem seien einige Einsatzkräfte direkt über das Baugerüst zum Brandherd vorgedrungen.

Die Rauchwolke war weithin über die Stadt sichtbar, wie auch Fotos aus einer Webcam zeigen. Auch bei der Warn-App NINA wurde eine Warnung herausgegeben. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.