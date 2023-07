30.07.2023 13:09 Ehekrach eskaliert: 40-Jähriger fährt Frau mit Säugling im Auto um

Am Samstagabend hat ein betrunkener in Mecklenburg-Vorpommern seine Ehefrau nach einem Streit mit dem Auto angefahren, in dem auch ein Säugling saß.

Von Thorsten Meiritz

Friedland - Ehestreit mit Folgen: In Mecklenburg-Vorpommern hat ein 40-Jähriger am Samstagabend seine Ehefrau mit einem Auto angefahren. Die verletzte Ehefrau musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus von Neubrandenburg gebracht werden. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Die 36-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und musste zunächst vom Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden, das sie nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen konnte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Vorfall, der sich gegen 17.20 Uhr in der Gemeinde Heinrichwalde in der Nähe von Friedland ereignete, saß zudem der elf Monate alte Sohn des Ehepaars in dem Fahrzeug. Dem Unfall soll ein Disput zwischen den Eheleuten vorausgegangen sein. Um sich zu beruhigen sei die Frau an der Kreisstraße 113 entlang gelaufen. Ihr Partner folgte ihr in seinem Nissan. Mecklenburg-Vorpommern Regenbogenflagge geklaut und Hakenkreuzfahne gehisst: Innenminister entsetzt Um ihr einen Schreck einzujagen, soll er dann mit dem Auto auf seine Frau zugefahren sein. Dabei bremste er jedoch offensichtlich zu spät ab und erfasste sie. Am Unfallort stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest und ließen ihn ins Röhrchen pusten. Dabei ergab sich ein Wert von 2,39 Promille. Seinen Führerschein war er damit los. Zudem muss sich der 40-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

