Eiszeit-Relikt wird betrunkenem VW-Fahrer zum Verhängnis: Zwei Schwerverletzte

Keffenbrink (Vorpommern-Rügen) - In der Nacht zu Samstag sind in Mecklenburg-Vorpommern zwei junge Männer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden.

Der silberne VW steht nach dem Crash mit dem Findling am Straßenrand. © Polizeipräsidium Neubrandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, waren die beiden auf einer Landstraße aus Richtung Grammendorf kommend gen Nehringen unterwegs, als es gegen 3.30 Uhr zu dem fatalen Crash kam.

Der silberne VW ist aber nicht etwa mit einem anderen Fahrzeug oder einem Baum kollidiert, sondern mit einem uralten Stein.

Demnach kam der Wagen in der Ortschaft Keffendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Findling, der am Straßenrand lag.

Der Aufprall war so heftig, dass sich der VW überschlug und der Gesteinsbrocken auf die Fahrbahn geschoben wurde.

Der 22-jährige Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser von Bartmannshagen und Demmin gebracht.