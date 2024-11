Nach Gewalttat gegen 17-Jährige: Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Neustrelitz - Nach der Gewaltattacke gegen eine 17-Jährige in Neustrelitz ( Mecklenburg-Vorpommern ) sind die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes aus Heimtücke.

In diesem Wohngebiet in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern ereignete sich die unfassbare Tat. © Stefan Sauer/dpa

Das teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kiefernheide. Die beiden Verdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren befinden sich seit Dienstagabend in Untersuchungshaft.

Das Mädchen hatte sich zunächst freiwillig in der Wohnung aufgehalten. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde kurz nach dem Betreten der Wohnung völlig unerwartet mit stumpfer Gewalt auf das Opfer eingeschlagen.

Die 17-Jährige konnte sich mit schweren Kopfverletzungen selbst aus der lebensbedrohlichen Situation befreien. Sie wurde von ihren Eltern zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Verdächtigen hatten sich beim Notruf der Polizei gemeldet und wurden kurz darauf festgenommen. Noch in der Tatnacht sicherten Beamte in der Wohnung Beweismittel.