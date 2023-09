Nach Todes-Drama um den sechsjährigen Joel in Pragsdorf: Ermittler gehen in die Offensive

Pragsdorf/Neubrandenburg - Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf (Mecklenburgische Seenplatte) stehen wieder Befragungen an.

Der Sechsjährige war am vergangenen Donnerstagabend nach großer Suche mit schwersten Stichverletzungen in einer Hecke am Bolzplatz des Dorfes unweit eines Sees gefunden worden.

Mehrere Kriminalisten werden in dem Dorf bei Neubrandenburg bei Bewohnern klingeln, um sie nochmals zu befragen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erläuterte.

Polizisten durchkämmten den Bereich rund um den Tatort am See, wo am Abend des 14. September 2023 der schwer verletzte Sechsjährige gefunden wurde, der später an seinen Verletzungen verstarb. © Bernd Wüstneck/dpa

Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Junge war am Nachmittag zum Spielen gegangen, aber nicht wie vereinbart nach Hause gekommen.

Die Eltern meldeten ihn als vermisst. Die Obduktion ergab, dass er erstochen wurde - mit einem bisher unbekannten Stichwerkzeug.

In dem Zusammenhang warten die Ermittler auch dringend auf Ergebnisse der Kriminaltechnik.

Am LKA werden vor allem Spuren ausgewertet, die an der Kleidung des Kindes und an einem Messer gefunden wurden, das am Freitag in einem Gestrüpp gefunden worden war und als Tatwaffe infrage kommen soll.