Er kam vom Spielen nicht zurück: Der kleine Joel (6) wurde erstochen

Pragsdorf/Neubrandenburg - Diese furchtbare Tat in einem beschaulichen 580-Seelen-Ort erschüttert eine ganze Region: Mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Rettungskräfte in Pragsdorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nach dem sechsjährigen Joel, der seit Donnerstagnachmittag vermisst wurde. Jetzt herrscht Trauer und Entsetzen: Der kleine Junge lebt nicht mehr. Er wurde erstochen!

Feuerwehrleute hatten die Leiche des Kindes am Donnerstagabend in Pragsdorf in einem Gebüsch liegend unweit eines Sees bei einem Bolzplatz entdeckt. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden.

Am Fundort sicherten die Ermittler den Angaben nach viele Spuren und führten intensive Befragungen durch. Diese sollen am Freitag fortgesetzt werden. Das Gelände sei abgesperrt, hieß es.

Daher kam die Leiche des Sechsjährigen unmittelbar in die Rechtsmedizin, wo er bereits am Freitagmorgen obduziert wurde. Die Ermittler erhoffen sich nach der Erkenntnis zur Todesursache weitere Hinweise, um Fall zu lösen.

Das habe die Obduktion ergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Freitagnachmittag gemeinsam mitteilten. Der Körper des Erstklässlers weise massive Verletzungen am Oberkörper auf, wie es hieß.

Feuerwehrleute fanden die Leiche des Kindes an diesem See. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Eltern hatten ihren Sohn als vermisst gemeldet, weil er nicht wie vereinbart vom Spielen nach Hause zurückkam.

Zahlreiche Anwohner beteiligten sich an der Suche nach dem vermissten Jungen. Dabei wurde zudem in angrenzenden Orten und an den Pragsdorfer Seen Ausschau nach ihm gehalten.

Auch ein Hubschrauber und Hunde waren zum Einsatz gekommen.

Erstmeldung: 15. September, 8.19 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.29 Uhr