19.02.2024 11:22 NVA-Bunker stürzt von Steilküste in Ostseebad Ahrenshoop ab

In Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Mecklenburg-Vorpommern ist an der Steilküste ein Bunker aus DDR-Tagen abgestürzt.

Von Denis Zielke

Ahrenshoop - In Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Mecklenburg-Vorpommern ist an der Steilküste ein Bunker aus DDR-Tagen abgestürzt. Der alte Bunker gehörte zu den beliebten Sehenswürdigkeiten auf dem Darß. © Benjamin Heinke/Facebook Wie Benjamin Heinke, Bürgermeister der Gemeinde, auf Facebook schreibt, kam es offenbar in der Nacht zum Sonntag oder in den frühen Morgenstunden im Ortsteil Niehagen zu dem Vorfall. "Im nächsten Schritt werden wir uns mit den zuständigen Ämtern austauschen, ob und wie mit der nun am Strand liegenden Bunkeranlage umgegangen werden muss", heißt es in seinem Beitrag dort zu dem beliebten Ausflugsziel und sogenannten "Lost Place". Was mit dem tonnenschweren Betonklotz passieren soll, der am Spülsaum des Wassers liegt, ist demnach offen. Mecklenburg-Vorpommern Tödlicher Frontal-Crash bei Niepars: Ehepaar kommt ums Leben Offenbar lockerte tagelanger Regen das Erdreich auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, was zu dem Abrutsch führte. Umweltminister Till Backhaus (64, SPD) hatte erst vor wenigen Tage Voraussicht bewiesen.

Der Politiker warnte davor, die Steilküsten im Nordosten des Bundeslandes zu betreten.

Titelfoto: Benjamin Heinke/Facebook