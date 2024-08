Sonne, Wind und Hanse Sail: So viele Menschen besuchten das maritime Großevent

Besuchende der Hanse Sail spazieren bei sonnigem Wetter auf der Hafenpromenade von Warnemünde. © Stefan Sauer/dpa

Damit lagen die Besucherzahlen stabil auf dem Niveau der Vorjahre, sagte ein Sprecher am Sonntag, dem letzten Tag des maritimen Großereignisses, das zum 33. Mal stattfand.

Rund 16.000 Menschen buchten Ausfahrten auf insgesamt 138 Schiffen, die zur Sail angereist waren. Abgesehen vom Freitag herrschten perfekte Segelbedingungen, wie es hieß.

Am Donnerstag hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (50, SPD) die Hanse Sail eröffnet, die als eines der weltweit größten Windjammer- und Traditionsseglertreffen gilt.

An den Kaimauern und auf See waren mehr als 100 Traditionsschiffe zu sehen, darunter zum dritten Mal in Folge das in Warnemünde liegende Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock". An Land boten rund 200 Künstler auf 20 Bühnen ein breites Unterhaltungsprogramm.

Es gab aber Zwischenfälle: Einige Schiffe fielen infolge von Motorschäden kurzfristig aus, wie es hieß. Knapp 600 Gäste hatten auf ihnen Ausfahrten gebucht.

"Glücklicherweise konnten wir fast alle Personen auf anderen Schiffen unterbringen", sagte eine Sprecherin.