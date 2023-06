Uber gegen Unverpacktladen: Streit dauert an, uver sucht neuen Namen

Greifswald - Der Milliarden-Konzern Uber ging in der Vergangenheit medienwirksam gegen den Unverpacktladen uver in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) vor. Grund für den Ärger ist noch immer der Name. Der Vorwurf: Markenrechtsverletzung. Jetzt sucht der kleine Einzelhändler nach einem neuen Markennamen. Aber was hat das zu bedeuten?