"Uber" gegen kleinen Unverpackt-Laden "Uver": Darf der Einzelhändler seinen Namen behalten?

Greifswald - Es bahnte sich an wie der biblische Kampf des Riesen Goliath gegen den kleinen David. In diesem Fall der Milliarden-Konzern "Uber" gegen den nachhaltigen Einzelhändler "Uver", ein Unverpacktladen aus Greifswald im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern . Worum es geht? Den vermeintlich ähnlichen Namen ...

In kürzester Zeit war das Spendenziel in Höhe von 2000 Euro erreicht und die ersten Anwaltskosten gedeckt. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Aber wie ging es weiter?

Alles begann mit einem Schreiben einer Münchener Rechtsanwaltskanzlei, die im Namen von "Uber San Francisco" Anspruch auf Markenrechtsverletzung in Wort und Bildmarke anmeldete. "Uver" wehrte sich und ging mit dem Fall an die Öffentlichkeit.

"Uber" reagierte via Instagram und kommentierte unter einem Post des Unverpacktladens, in dem der Fall geschildert wurde: "Hallo, wir haben davon gehört. Wir melden uns bei euch mit einem Vorschlag."

Kein einfacher Start für den noch recht jungen "Unverpacktladen" in der harten Geschäftswelt. "Wir sind mit einem ganz anderen Mindset da rangegangen. Dieses soziale Miteinander hätten wir auch gerne in der Geschäftswelt wiedergesehen."

Nun will man sich einigen. Aber wie? Der Prozess dauert an. Die Anwaltskosten werden steigen, das scheint ziemlich sicher zu sein. Trotz aller Friedlichkeit.

Ob sie vielleicht auch ein bisschen gutgläubig waren? "Naivität, lassen wir es so stehen. Aber ich glaube, man kann sich so oder so nicht vor allen 'Angriffen' schützen. Selbst wenn wir jetzt super vorbereitet wären, sind auch Großkonzerne permanent in der Situation, dass sie Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt sind. Und die haben große Rechtsabteilungen, dennoch kann man das nicht zu 100 Prozent absichern.

Wir würden uns weiterhin wünschen, [dass] sich jeder auf sein eigenes Geschäftsmodell konzentriert und versucht, mit dem Produkt zu überzeugen und mit der Idee und der Vision, und nicht [...], dass man versucht, andere kaputtzumachen."



Sie selbst wollen ihren Weg weitergehen. Lieber sprechen als mit Anwälten drohen. Aber immerhin: Marketingtechnisch hat sich der "Uber/Uver"-Konflikt ein wenig gelohnt. Bekannter als zuvor sind sie allemal. Mehr Kunden kämen durch den kleinen Skandal aber nicht in den Laden.