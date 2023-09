30.09.2023 15:27 Versuchte Tötung? Teenager soll Mann attackiert und lebensgefährlich verletzt haben

In Güstrow ist es in der Nacht zu Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 49-Jähriger soll in Lebensgefahr schweben.

Von Bastian Küsel

Rostock - War es eine versuchte Tötung? In Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) ist es in der Nacht zu Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Auf TAG24-Nachfrage teilte ein Sprecher der Einsatzleitstelle der Polizei mit, dass sich der Streit gegen 2.46 Uhr in der Innenstadt zutrug. Genauere Angaben zu den beteiligten Personen oder den Hintergründen wollte er allerdings nicht machen, verwies stattdessen auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft - diese war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Nach TAG24-Informationen sollen ein 16-Jähriger und ein 49-Jähriger aneinandergeraten sein. Demnach habe der Jugendliche mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und ihn getreten. Mecklenburg-Vorpommern Bluttat von Pragsdorf: Joels mutmaßlicher Killer (14) fiel durch aggressives Verhalten auf Dabei sei der 49-Jährige derart schwer am Kopf verletzt worden, dass er in akuter Lebensgefahr schwebe. Der Teenager sei indes festgenommen worden und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Behörden sollen wegen einer versuchten Tötung gegen ihn ermitteln.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa