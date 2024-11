Zwei Männer wollten sie töten: 17-Jährige flieht schwer verletzt aus Wohnung

Neustrelitz - In Neustrelitz ( Kreis Mecklenburgische Seenplatte ) ist es am Montagabend zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Eine 17-Jährige konnte schwer verletzt fliehen.

Die beiden Verdächtigen sollen versucht haben, am späten Montagabend eine 17-Jährige in einer Wohnung in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zu töten.

Noch am Abend und in der Nacht sicherte der Kriminaldauerdienst umfangreich Spuren am Tatort, der sich in einer Siedlung mit Mehrfamilienhäusern im Neustrelitzer Ortsteil Kiefernheide befindet. Wer der Bewohner der Tatwohnung ist, wurde bislang nicht bekannt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Mitternacht in Neustrelitz festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat bis Mittwoch Zeit, einen Haftbefehl für den 18- und den 19-Jährigen zu beantragen.

Über das Motiv der Tat herrscht weiterhin Unklarheit.