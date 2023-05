Asiatische Tigermücke in Bayern: Gefahr für die Menschen im Freistaat?

München - Die Asiatische Tigermücke ist deutlich aggressiver als heimische Mücken und kann darüber hinaus auch exotische Krankheiten übertragen! Genaue Überwachung soll eine Ausbreitung in München und Fürth verhindern.

In Südeuropa ist die gefährliche Krankheiten übertragende Asiatische Tigermücke schon länger heimisch, seit einiger Zeit breitet sie sich auch in Deutschland aus. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Denn aufgrund der Klimaerwärmung könnte die Tigermücke künftig auch in ganz Bayern häufiger vorkommen. Bisher gibt es im Freistaat nur eine Population in Fürth. In München wurde sie im Jahr 2019 allerdings ebenso erstmalig nachgewiesen.

Damit sich die aus den Tropen stammende Mückenart nicht weiter verbreitet, lassen beide Städte bestimmte Gebiete eng überwachen. München hat dieses Monitoring nun ausgeweitet.



"Die Gefahr einer Infektion durch einen Stich der Tigermücke ist in München zwar noch gering", teilte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek mit, schob aber ergänzend nach. "Es ist jedoch denkbar, dass sich stabile Tigermücken-Populationen ausbilden, die auch Krankheitsüberträger sein können."

Die Mückenart ist nach den Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ursprünglich in Südostasien heimisch, hat sich über den internationalen Handel inzwischen aber auch in Südeuropa angesiedelt.



Sie kann demnach Krankheiten wie das Dengue- oder das West-Nil-Fieber übertragen.