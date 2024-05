Heftige Tat in Oberbayern: Autofahrer fährt gezielt Mann an und verletzt ihn schwer

Die Polizei ermittelt nach der Tat wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 39-Jährigen. (Symbolbild) © Bayerische Polizei

Wie die Behörden mitteilten, wurde die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 14.15 Uhr über einen Unfall in Warngau in Birkerfeld informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Autofahrer gezielt auf einen 47-Jährigen zugefahren war. Das Opfer wurde dabei von dem Wagen erfasst, schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Angreifer versuchte nach der Tat zu flüchten, konnte jedoch wenig später von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Raubling unweit der Anschlussstelle Irschenberg angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden polnischen Staatsangehörigen kannten und der Tat ein verbaler Streit vorausgegangen war.

Gegen den 39-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.