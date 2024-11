Atommüll-Lager in Niederbayern: England schickt sieben Castor-Behälter Richtung Landshut

Niederaichbach/Essenbach - Sieben Castor-Behälter mit hoch radioaktiven Abfällen sollen 2025 in das Zwischenlager in Niederaichbach im niederbayerischen Landkreis Landshut gebracht werden.

Castor-Transporte werden sehr häufig von Protesten und Blockaden begleitet. Wann die hoch radioaktiven Abfälle nach Niederbayern kommen, bleibt geheim. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Das kündigte PreussenElektra-Geschäftsführer Guido Knott am Mittwochabend bei einer Infoveranstaltung am Standort des stillgelegten Kernkraftwerkes Isar 2 in Essenbach an. Der Termin für den Transport sei geheim.

In Niederaichbach werden die Castoren im Zwischenlager eingestellt, solange keine Lösung für eine Endlagerung gefunden ist.

Allerdings stehe die Transportgenehmigung seitens der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH noch aus, die Genehmigung für die Lagerung liege bereits vor.

Bei dem Transport geht es um Abfälle, die nach der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken in Sellafield in England übrig geblieben sind. Deutschland sei völkerrechtlich verpflichtet, diesen Abfall zurückzunehmen, sagte Knott.

Erst am Mittwoch wurden vier Castor-Behälter aus dem französischen La Hague in das Zwischenlager nach Philippsburg bei Karlsruhe gebracht. 2026 sollen weitere Behälter ins Zwischenlager Brokdorf in Schleswig-Holstein transportiert werden.