Wildcampen in den Bergen: So viel Bußgeld droht

Alles in Kürze

Das Ostrachtal in Bad Hindelang im Allgäu ist Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen. Auch der Schrecksee ist von hier aus zu erreichen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Betreten der Natur ist laut dem Bayerischen Naturschutzgesetz zwar jedermann gestattet, das Zelten oder Campieren außerhalb ausgewiesener Plätze jedoch nicht. Seit Jahren überwacht das Landratsamt gemeinsam mit der Polizei daher den Schrecksee sowie weitere Hotspots im Naturschutzgebiet.

"Wer sich trotz Aufklärung und Hinweisschildern nicht an die Regelungen hält, muss damit rechnen, dass dies konsequent geahndet wird", teilt ein Sprecher des Landratsamts Oberallgäu mit.

37 Camper sind im vergangenen Jahr angezeigt worden. Seit 2022 steigt die Zahl der Verstöße. Bis etwa Mitte Juli dieses Jahres verzeichnet die Behörde 13 Verstöße.

Mühsame Aufstiege muss die Polizei bei ihren Einsätzen am Schrecksee nicht immer auf sich nehmen. "Gerade an dieser Stelle kontrollieren wir oft via Drohne", teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit.