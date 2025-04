Autofahrer, aufgepasst! Blitzermarathon in Bayern gestartet

München - Autofahrerinnen und Autofahrer aufgepasst: Beim Blitzermarathon in Bayern kontrolliert die Polizei seit den Morgenstunden verstärkt die Geschwindigkeit im Straßenverkehr.

Das Ziel des Blitzermarathons ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. © Daniel Karmann/dp

Die Aktion dauert nach Angaben des Innenministeriums 24 Stunden und endet am Donnerstag um 6 Uhr.

"Mit unserem Blitzmarathon möchten wir alle Verkehrsteilnehmer

dazu bringen, Tempolimits einzuhalten", sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner an einer Kontrollstelle in München. Diese befindet sich in der Nähe einer Schule, wo Tempo 30 gilt.

Im vorigen Jahr gab es laut Kirchner 132 tödliche Verkehrsunfälle im Freistaat, die aufgrund von zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit entstanden. Das sei rund ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle.

Jeder einzelne Todesfall sei einer zu viel. Ziel des Blitzermarathons sei es deshalb, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren.