Grenzkontrollen zu Tschechien? Das Sagt Bayerns Innenminister Herrmann dazu

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU) will an den Grenzkontrollen zu Tschechien festhalten. © Daniel Löb/dpa

"Wir sind uns einig, dass der Schutz der EU-Außengren­zen immer noch unzureichend ist und dringendst verbessert werden muss", sagte der Politiker nach einem Treffen mit dem tschechischen Innenminister Vit Rakusan (45) in Prag zur Lage.

Es müsse sichergestellt sein, dass das Gebiet der EU nur betreten könne, wer europäischer Bürger sei oder ein entsprechendes Visum habe.

Die bayerische Grenzpolizei habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres nach ersten Zahlen 47 Schleuser an den Land- und Luftgrenzen des Bundeslandes festgenommen. Im Vorjahreszeitraum waren es 41 gewesen.

Herrmann forderte in Prag eine "Trendwende bei den Migrationsfragen" in Europa. Die EU-Asylreform müsse jetzt in Brüssel beschlossen werden.

Die umstrittene Reform sieht einheitliche Verfahren an den europäischen Außengrenzen und einen neuen "Solidaritätsmechanismus" vor. Wenn Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie Unterstützung leisten, etwa in Form von Geldzahlungen.