Bundesweit die Nase vorn: Bayern verteidigt seinen Spitzenplatz beim Bier einmal mehr

München - Kommt das für irgendjemanden überraschend? Bayern hat beim Bier bundesweit die Nase vorne! In keinem anderen Land wurde vergangenes Jahr so viel gebraut wie im Freistaat.

Die Menschen in Bayern lieben ihr Bier. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Es ist die elfte Meisterschaft in Folge, wie das Landesamt für Statistik zum Tag des Bayerischen Bieres am Mittwoch mitteilt. Der Absatz stieg gegen den Bundestrend minimal auf 23,8 Millionen Hektoliter an - das sind stolze 2,38 Milliarden Maß.

Platz zwei geht an Nordrhein-Westfalen.

Am Mittwoch (23. April) jährt sich die Verkündung des Bayerischen Reinheitsgebotes in Ingolstadt zum 509. Mal. Der Bayerische Brauerbund begeht dies alljährlich - etwa in München mit einem öffentlichen Freibierausschank, welcher dieses Jahr wegen der Osterferien auf den 29. April verschoben wurde.

Das Reinheitsgebot sieht dem Originaltext nach vor, dass zur Herstellung von Bier "allein Gersten, Hopfen und Wasser" verwendet werden dürfen.

In aller Strenge gilt dies heute nicht mehr - sonst gäbe es beispielsweise auch kein Weiß- beziehungsweise Weizenbier.