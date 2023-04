Deutschlandticket: Bayerischer Verkehrsminister Bernreiter hat klare Forderung

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (59, CSU) hat mit Blick auf das Deutschlandticket eine Forderung an den Bund geäußert. © Sven Hoppe/dpa

Es sei ein Fehler, dass nicht vor dem Start des 49-Euro-Tickets am Montag die nötigen Kapazitäten zur Verfügung gestellt worden seien, sagte der CSU-Politiker gegenüber der "Augsburger Allgemeinen".

Bernreiter führte aus: "Dem Bund war ein günstiger Fahrpreis wichtiger als ein Ausbau des Angebotes." Das sei der "Kardinalfehler" des Deutschlandtickets.

Die große Nachfrage war in München am Samstag sichtbar: Vor der Verkaufsstelle der Münchner Verkehrsgesellschaft am Marienplatz wand sich eine 200 Meter lange Warteschlange durch die U-Bahn-Station. Fahrgäste am Kopf dieser sagten, dass sie gut zweieinhalb Stunden gewartet hatten.

Bis zum Donnerstag hatten laut MVG gut 170.000 Kunden das Deutschlandticket vorbestellt.



Laut Bernreiter will der Bund erst 2024 prüfen, ob das Ticket einen Angebotsausbau und höhere Zuschüsse notwendig macht. Dieser sei für den Ausbau des Schienennetzes zuständig, müsse dieser Verpflichtung auch bei Regionalstrecken nachkommen.