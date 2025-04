Dramatische Szenen: Junge (13) von Mitschüler in Schule bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Neu-Ulm - Dramatische Szenen: Ein 13-Jähriger hat einen Mitschüler im Unterricht in den Schwitzkasten genommen. Erst als die Lehrerin einschritt, ließ er los. Da war der Junge allerdings längst bewusstlos.

In einer Schule in Neu-Ulm haben sich schlimme Szenen abgespielt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Polizei und Rettungskräfte waren zur Schule geeilt und hatten den Jungen versorgt. Jetzt konnte eine Entwarnung gegeben werden. Nach Angaben der Beamten geht es dem Opfer bereits etwas besser.

Ob die Polizei mittlerweile mit dem Sechstklässler gesprochen hat, konnte der Polizeisprecher zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen.

Ein ebenfalls 13 Jahre alter Mitschüler des Opfers hat dieses am Dienstag während des Unterrichts an einer Mittelschule in den Schwitzkasten genommen, bis der 13-Jährige bewusstlos wurde. Die Lehrkraft wahrte laut Polizei trotzdem ihre Aufsichtspflicht.

Sie räumte bei dem Vorfall gerade mit anderen Schülern Musikinstrumente weg. Als sie laut Polizei den Würgeangriff bemerkt habe, habe sie den Sechstklässler sofort aufgefordert, den Mitschüler loszulassen.