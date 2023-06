Erhebliche Einschränkungen im Regionalverkehr: Hier brauchen Fahrgäste viel Geduld

Im Kreis Augsburg müssen Reisende mit Ausfällen im Regionalverkehr rechnen. © Winfried­ Karg/ Go Ahead Bayern

Wie das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern mitteilte, kann am Dienstag nur ein deutlich reduzierter Fahrplan im Netz angeboten werden.

Betroffen sind die Linien RE 9, RE 80, RE 89, RB 86, RB 87 und RB 89, die bis nach München, Ulm, Würzburg und Aalen gehen.

Fahrgäste informieren sich am besten vor ihrer Reise, ob ihre Züge überhaupt fahren, empfahl das Unternehmen.

Über die Handy-Apps Bahnnavigator und Bayern-Fahrplan und im Internet über www.bahn.de und www.bayern-fahrplan.de werden die aktuellen Verbindungen angezeigt.

Grund für das Bahn-Chaos sind unter anderem defekte Schleifleisten an mehreren Zügen. "Die Schleifleisten sind am Stromabnehmer angebracht, also an der höchsten Stelle des Zuges, übernehmen dort den Strom von der Oberleitung und leiten ihn weiter in den Zug", erklärte Go-Ahead.

Sprich: ohne Schleifleiste kein Bahnverkehr!