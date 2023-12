Fast achtzig Mal ausgerückt! Winter-Wetter hält Polizei in Bayern auf Trab

München - Bei Schnee und glatten Straßen ist die Polizei in der Mitte und im Osten Bayerns fast achtzig Mal ausgerückt!

Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt meldete am heutigen Freitag 48 Einsätze und fünf Leichtverletzte. Schwerverletzte gab es nicht. In den meisten Fällen blieb es bei lediglich Blechschäden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern waren es von Donnerstagabend bis Freitagmorgen 31 wetterbedingte Einsätze ohne Verletzte. Unter anderem waren die Straßen im Freistaat wegen Schnees oder auch herabgefallener Äste blockiert.

Im Landkreis Dingolfing-Landau wurde laut den Angaben der Beamten wegen des unwirtlichen Wetters der Unterricht an zwei Schulen abgesagt.