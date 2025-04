Ab ins Freibad? Das könnte jetzt teuer werden

München/Nürnberg - Der Sprung in das erfrischende Freibad-Wasser wird für Badegäste mancherorts in Bayern teurer. Die Freibäder erhöhen wegen gestiegener Kosten zum Teil ihre Eintrittspreise, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Die Freibad-Saison startet meist im Mai. Manche Bäder sperren bereits am 1. Mai auf, etwa das Schyrenbad in München . Viele folgen ab Mitte des Monats.

Das ist zum Beispiel in München, Ingolstadt, Bayreuth und Würzburg der Fall. In Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Hof bleiben die Preise in diesem Jahr dagegen stabil.

Vor allem an weniger sonnigen Tagen stürzen sich nur Hartgesottene ins kalte Wasser. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Der Betrieb eines Freibads sei energieintensiv und die Einsparmöglichkeiten seien begrenzt, hieß es von den Stadtwerken in Bayreuth. Bei kühlen Temperaturen brauche es viel Energie, um die Beckentemperatur bei 23 Grad zu halten. Das Bärenkellerbad in Augsburg und das Freibad Georgenschwaige in München erhalten daher in dieser Saison Photovoltaikanlagen.

Dadurch könnten die Energiekosten gesenkt werden - allerdings nur bei gutem Wetter.

Dass unbeheizte Freibäder angesichts der Klimaerwärmung Schule machen werden, halten Fachleute für unwahrscheinlich.

Gänzlich unbeheizte Freibäder seien nicht so attraktiv für die Badegäste, vor allem für Familien mit Kindern an kühleren Tagen, hieß es vom städtischen Eigenbetrieb NürnbergBad.

Außerdem lasse der Klimawandel nicht nur die Temperaturen steigen, sondern sorge für eine Vielzahl von Wetterkapriolen, meinte man in Augsburg. Kühleres Wasser sei da allein keine Lösung.