Felder und Wiesen in Bayern nicht mehr trocken: Doch es gibt ein Problem

Augsburg - Nach den Regenfällen der vergangenen Wochen können sich Gartenbesitzer und Landwirte in Bayern über deutlich feuchtere Böden freuen. Nach den Daten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in Augsburg war die Niederschlagssituation im Freistaat im Drei-Monats-Zeitraum weitgehend normal. Einzelne Gebiete in Nordbayern waren zu feucht, ein größeres zu trockenes Gebiet gab es nur im Bereich des Ammersees. Ein großes Problem bleiben aber weiterhin die oftmals viel zu niedrigen Grundwasserstände - besonders im Süden des Freistaats.