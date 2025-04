Von rund 34.000 auf 5900: Weniger Schüler starten bayerische Abiprüfungen

München - Es wird ernst: Für rund 5900 angehende Abiturienten in Bayern starten die mit Spannung erwarteten Abschlussprüfungen.

Für nicht einmal 6000 Abiturienten geht es in Bayern jetzt ans Eingemachte. Die extrem niedrige Zahl hat einen Grund. © Sina Schuldt/dpa

Es ist der letzte Jahrgang, der das bayernweite Abitur im achtjährigen Gymnasium (G8) absolviert.

"In den vergangenen Jahren habt Ihr Euch mit der Unterstützung Eurer Lehrkräfte intensiv auf diesen Moment vorbereitet. Und jetzt beginnt die heiße Phase – eine anspruchsvolle Zeit, die auch viel Konzentration und Kraft fordert", teilte Kultusministerin Anna Stolz (42, Freie Wähler) in München mit.

Stolz rief die Schülerinnen und Schüler öffentlicher und staatlich anerkannter Gymnasien, einschließlich Abendgymnasien und Kollegs, dazu auf, an ihre in der Schulzeit erlernten Fähigkeiten zu glauben: "Ihr habt alles, was es für diese Herausforderung braucht".

Den Lehrerinnen und Lehrern dankte Stolz für die geleistete Arbeit. Der diesjährige Abiturjahrgang in Bayern fällt wegen der Umstellung vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium aus dem üblichen Rahmen.

Es treten wesentlich weniger Kandidatinnen und Kandidaten an. Das hat Folgen – nicht nur für die Prüfungen selbst, die mit der Deutsch-Klausur beginnen.