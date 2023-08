22.08.2023 06:38 2.720 Großbrand im Allgäu: Lagerhalle und Autos stehen in Flammen

In einer Lagerhalle in Durach im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in Bayern ist am Dienstagmorgen ein großes Feuer ausgebrochen.

Von Benedikt Zinsmeister

Durach - Die Feuerwehr kämpft seit dem frühen Dienstagmorgen gegen einen Großbrand in Durach im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in Bayern. Mit einem Großaufgebiot kämpft die Feuerwehr gegen den Brand im Oberallgäu. © network-pictures.com Wie die Polizei mitteilte, ist in einer Lagerhalle ein großes Feuer ausgebrochen. Sowohl die Halle als auch darum geparkte Autos stehen in Flammen. Die Halle gehört laut Polizeiangaben vermutlich zu einem Logistikbetrieb. Angrenzende Wohnhäuser wurden evakuiert. Was in der Halle gelagert wird und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch umliegende Autos gerieten in Brand. © network-pictures.com Die Feuerwehren aus Kempten und dem umliegenden Oberallgäu waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Titelfoto: network-pictures.com