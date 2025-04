Hoch radioaktive Ladung: Castor-Zug erreicht Zwischenlager

Der Zug mit sieben Castor-Behältern ist am Bahnhof Wörth angekommen. © Armin Weigel/dpa

Die sieben aus Großbritannien kommenden Castor-Behälter erreichten am Abend das Zwischenlager in Niederaichbach. Um 19.10 Uhr passierte der Zug das Tor. Damit geht ein weiteres Kapitel deutscher Atomkraftgeschichte seinem Ende entgegen. Denn: Es war der vorletzte Castor-Transport dieser Art.

Vor dem deutschen Atomausstieg hatten Castor-Transporte Großeinsätze der Polizei mit Zehntausenden Kräften zur Folge. Massenproteste und Störungen entlang der Strecke ließen die Transporte nur im Schritttempo vorwärtskommen.

Diese Zeiten sind vorbei. Die Fahrt sei störungsfrei verlaufen, teilten Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) und der Polizei mit. Gestartet war der Zug am Mittwochabend im Hafen von Nordenham in Niedersachsen. Die Ankunft am Ziel lockte auf den letzten Kilometern etliche Schaulustige an, die sich das Spektakel samt enormem Polizeiaufgebot nicht entgehen ließen.

Der Bahnhof in Wörth an der Isar war abgeriegelt, dort wurden die Personenwaggons abgekoppelt, in denen Polizeibeamte die Fahrt begleitet hatten. Auf Wiesen und Feldern entlang der Gleise waren Beamte postiert, damit sich niemand den Castoren nähern konnte.

Die Reiterstaffel der Bundespolizei Berlin patrouillierte. Insgesamt sicherten nach Behördenangaben mehrere tausend Polizisten den Transport ab.