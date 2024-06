Kran-Unfall verursacht 600.000 Euro Schaden: Kripo ermittelt

Biessenhofen - Bei einem Unfall mit einem Lkw-Baukran in Bayern ist ein Schaden von 600.000 Euro entstanden!

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entlud der 26-jährige Kranführer am Mittwoch gegen 8.40 Uhr in Biessenhofen im Ostallgäu Dachlatten von einem Anhänger.

Dabei stürzte der Kran um und kippte in zwei Vorgärten. Außerdem wurde noch ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei nannte einen technischen Defekt als mögliche Ursache für den Unfall.