Kuriose Forderung in Bayern: Was steckt hinter der "bewaffneten Bärenbereitschaft"?

Sonthofen - Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (53, Freie Wähler) verlangt die Gründung einer "bewaffneten bayerischen Braunbärenbereitschaft". Was steckt hinter dem sperrigen Begriff?

Braunbären kommen meist über Norditalien und Österreich nach Bayern. Steht ihnen hier bald eine besondere Bereitschaft im Weg? © Lino Mirgeler/dpa

Die Einheit sollte für die Vergrämung und Tötung von Bären zuständig und jederzeit einsatzbereit sein, schlug die Landrätin in einem Brief an Umweltminister Thorsten Glauber (53, ebenfalls Freie Wähler) vor.



Baier-Müller hatte vor einem Jahr eine Initiative Braunbär gegründet, um die Verantwortlichen in den alpennahen Regionen Bayerns zu vernetzen. Denn im Frühjahr des vergangenen Jahres gab es eine ganze Reihe von Bärennachweisen in Südbayern.

Die Tiere wandern vermutlich von Norditalien kommend über Österreich zeitweise auch in den Freistaat. In der italienischen Provinz Trentino gibt es nach einem Wiederansiedlungsprojekt inzwischen wieder etwa 100 Braunbären.

Vor wenigen Wochen trafen sich in Sonthofen auf Einladung von Baier-Müller auch Vertreter der Landkreise Ostallgäu, Traunstein und Rosenheim. Die Kommunalpolitiker forderten eine gesetzliche Änderung des Schutzstatus von Braunbären.

Die Behörden vor Ort sollten im Fall einer Zuwanderung von Bären schneller reagieren können und gegebenenfalls potenziell gefährliche Tiere auch erschießen lassen können. Baier-Müller hatte bei dem Termin betont, dass es dabei aber nicht um zurückhaltende Bären gehe, die scheu seien und sich von Menschen fernhalten.