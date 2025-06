Sechs Fälle in Ostbayern: Masernausbruch nach Festival

Alles in Kürze

In Ostbayern ist es zu einem Masernausbruch gekommen. Bislang sind sechs Fälle offiziell gemeldet worden. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Die erkrankten Menschen seien allesamt Anfang Mai auf demselben internationalen Festival in Jandelsbrunn/Zielberg gewesen oder im erweiterten Umfeld damit in Berührung gekommen, teilte das Landratsamt Freyung-Grafenau am Mittwoch mit.

Es gebe auch noch zwölf weitere Masernfälle in anderen Ländern - darunter befinden sich Polen, Italien, Tschechien sowie England, die mit dem Festival in Verbindung stünden. Bei dem Festival waren nach Angaben des Landratsamts rund 400 Besucher aus verschiedenen Ländern gewesen.

Bereits Ende Mai informierte das Gesundheitsamt Freyung-Grafenau über den ersten Masernfall.

Nachdem auch eine Schülerin oder ein Schüler der Realschule in Freyung erkrankt war, durfte der einzige ungeimpfte Mitschüler vorsorglich für drei Wochen nicht mehr in die Schule gehen.