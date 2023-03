Legoland öffnet wieder: Gutachten zu Achterbahn-Unglück liegt vor

Im Legoland Günzburg hatte sich im August 2022 in der Achterbahn "Feuerdrache" ein Unfall ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. © 7aktuell.de / Kevin Lermer

Inhaltlich macht die Staatsanwaltschaft in Memmingen allerdings noch keine Angaben zu den Ergebnissen der Untersuchung.

Das Gutachten müsse zunächst noch bewertet werden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. Wie lange die Ermittlungen noch dauern werden, könne derzeit noch nicht eingeschätzt werden.



Der Park in Günzburg bereitet sich unterdessen auf die Saisoneröffnung am Samstag vor. In diesem Jahr präsentiert Legoland eine neue Themenwelt mit mythischen Fantasiewesen. Höhepunkt ist eine neu gebaute Achterbahn.

Am 11. August 2022 war ein Zug der Achterbahn "Feuerdrachen" in dem schwäbischen Vergnügungspark auf einen vorausfahrenden Zug aufgefahren. Dadurch wurden 31 Menschen verletzt, einer davon schwer.

Die Achterbahn war danach für die Ermittlungen und weitere Arbeiten längere Zeit außer Betrieb, wurde nach zwei Monaten aber wieder freigegeben. Die Ursache des Auffahrunfalls ist bislang unklar.