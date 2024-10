"Lonely Planet": Bayern unter den Top 10 der besten Reiseziele für 2025

Als Highlights werden etwa Schloss Neuschwanstein sowie die Biergärten bezeichnet. Erwähnt werden auch das Oktoberfest und die Allianz-Arena in München , wo das Champions-League-Finale am 31. Mai 2025 ausgetragen wird.

Im Buch "Lonely Planets Best in Travel 2025" wird das deutsche Bundesland als Reiseziel präsentiert, das man unbedingt besuchen sollte - in der Kategorie der zehn Top-Regionen und neben etwa dem Wallis in der Schweiz.

Außerdem heißt es in dem Buch: "Fahr mit einem Elektroboot über den Königssee im Berchtesgadener Land, Bayerns schönstem Alpenwinkel (mit dunkler Nazi-Vergangenheit)." Zu den wichtigen Standorten für Bergabenteurer gehöre zudem Garmisch-Partenkirchen, mit Deutschlands höchstem Berg Zugspitze und der eindrucksvoll engen Partnachklamm.

Der Trend-Reiseführer "Best in Travel 2025" erscheint im Hause MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart. In früheren Ausgaben der "Best in Travel"-Reihe kam Deutschland schon öfter mal vor. Bayern war beispielsweise schon einmal 2016 als eine Top-Region aufgeführt.