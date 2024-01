Mann will Tierabwehrspray testen, dann müssen die Retter anrücken

Ilmmünster - Das war so nicht geplant: In Oberbayern hat sich ein Mann selbst mit einem Tierabwehrspray verletzt.

Die Rettungskräfte mussten den Mann versorgen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Laut Mitteilung der Polizei vom heutigen Montag wollte der 19-Jährige am zurückliegenden Samstag das abgelaufene Spray testen und besprühte in seinem Zuhause in Ilmmünster eine Küchenrolle.

Er erlitt daraufhin brennende Augen, Übelkeit und sogar Schwindelanfälle, die zunächst von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden.

Eine anschließende Dusche soll gegen seine Beschwerden geholfen haben, hieß es weiter.