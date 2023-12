Probleme für AOK-Patienten: Versorgung laut Bayerns Zahnärzten gefährdet

Bei anderen Kassenarten wie Ersatzkassen und Betriebskrankenkassen (BKK) sei die Lage weniger angespannt, so Schott.

Hintergrund ist ein Streit über die Bezahlung der rund 10.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte, für die die KZVB als Selbstverwaltungsorgan alle Finanzfragen regelt. AOK und KZVB konnten sich in Verhandlungen nicht einigen, um wie viel das Honorarvolumen angehoben werden soll.

Bissig: Die AOK fordert von der KZVB, die Behandlung aller Kassenpatienten sicherzustellen. © Jürgen Effner dpa/lsw

Bei ihnen seien die Honorare traditionell meist höher als bei der AOK.

Außerdem hätten Ersatzkassen und BKKs bei der Budgetplanung im Gegensatz zur AOK ihre Spielräume ausgeschöpft, um zusätzliches Geld für die Zahnbehandlung bereitzustellen.

Weil die AOK einen Marktanteil von rund 40 Prozent habe, mache der Honorarkonflikt der Zahnärzte mit der Marktführer-Kasse die Versorgung insgesamt schwieriger, warnte die Vize-Chefin der KZVB, Marion Teichmann.

Sie erwartet, dass immer öfter Praxen geschlossen werden. Das werde vor allem ländliche Regionen treffen, weil dort der Marktanteil der AOK oft besonders hoch sei.

Die AOK in Bayern verwies darauf, dass die Anhebung der Vergütung um 2,7 Prozent den gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung entspreche. Das habe auch das unabhängige Schiedsamt so gesehen, erklärte eine Sprecherin. Die AOK erfülle also ihre vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen.

Die Kasse erwarte deshalb von der KZVB, dass auch sie "ihrer gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtung" nachkomme, die Behandlung aller Kassenpatienten sicherzustellen.