Pünktlich zu den Weihnachtsmärkten: Jetzt ziehen die Schnee-Wolken über Bayern

Bayern – Zum Start der zahlreichen Weihnachtsmärkte an diesem Wochenende in Bayern zeigt sich auch das Wetter in winterlicher Stimmung.

Flocken über Bayern: Es wird an diesem Wochenende glatt – und weiß – in vielen Gebieten des Freistaats. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, DWD

Mit ganzflächigem Schneechaos muss man zwar nicht rechnen – oder es befürchten – dennoch landen bereits ab Freitag die ersten Flocken auf bayerischem Boden jenseits der Alpen.

Tagsüber liegt die Schneefallgrenze noch bei 500 bis 700 Metern und es ist mit zahlreichen Wolken zu rechnen.

Dazu kommen bei 3 bis 8 Grad starke bis stürmische Böen und häufig Schauer. In der Nacht, wenn die Temperatur auf bis zu -3 Grad abfällt, fällt der Regen in tieferen Lagen als Schnee auf den Boden und sorgt für Glatteis.

"Am Samstag meist dichte Wolken und im Tagesverlauf verbreitet Schneefall, in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. "An den Alpen dabei größere Neuschneemengen. Höchsttemperatur zwischen -1 und +5 Grad."

Vor allem an den Alpen und an den östlichen Mittelgebirgen muss man mit Schnee rechnen, gebietsweise auch in weiteren Regionen Bayerns. Bei bis zu -4 Grad muss man weiterhin vorsichtig auf den Straßen unterwegs sein.