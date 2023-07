Ringen um "Wassercent" in Bayern: Experten warnen vor Ausnahmen

München - Fachleute warnen vor zu vielen Ausnahmen bei der möglichen Einführung eines sogenannten Wassercents in Bayern. Gleichzeitig wurden in einer Expertenrunde auf Einladung der Grünen am Donnerstag Zweifel laut, ob eine solche Gebühr für die Wasserentnahme Unternehmen und Bevölkerung zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anregen würde.