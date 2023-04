Schwer verletzt bei Restaurantbesuch: Frau (40) nach Getränke-Verzehr in Klinik, Kripo ermittelt

Affing - Im bayerisch-schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwochabend eine Frau nach dem Verzehr eines Getränkes in eine Klinik gebracht worden.

Zwei Personen hatten nach dem Verzehr eines Getränkes in einem Restaurant gesundheitliche Probleme. Eine Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Die 40-Jährige war gegen 19.45 Uhr in einem Restaurant am Schloßplatz, als sie über gesundheitliche Beschwerden klagte.

Laut Polizeiangaben trug die Frau "schwere Verletzungen davon".

"Sie wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus verbracht und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstag mit.

"Eine weitere Person, die das Getränk ebenfalls zu sich nahm, erlitt leichte Verletzungen."

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden nur wenige Details oder Angaben zu dem Fall bekannt gegeben.