Auto rast in Laster: Feuerwehr kann Fahrer (†41) nur noch tot aus Wrack befreien

Weißenburg - Bei einem schweren Frontalunfall auf der Staatsstraße 2222 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist am Dienstagvormittag ein 41-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der Fahrer des Peugeot (†41) konnte nur noch tot von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. © vifogra

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr auf Höhe "Banzermühle".

Laut bisherigen Informationen war der Mann in seinem Peugeot von Pleinfeld kommend in Richtung St. Veit unterwegs.

Aus derzeit noch unbekannten Gründen geriet er dabei in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto landete daraufhin stark deformiert an einem angrenzenden Feldhügel.

Die Front des Peugeot wurde bei dem Unfall bis über die Vorderachse zusammengeschoben. "Der 41-jährige Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am frühen Nachmittag mit.

"Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht." Auch der Lastwagen des ebenfalls 41 Jahre alten Truckers wurde durch die Wucht der Kollision in ein angrenzendes Feld geschleudert.